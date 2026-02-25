Intervienen búnker más grande de la capital en operativo conjunto en Barrio Cuba

Un amplio operativo interinstitucional permitió desmantelar el que autoridades califican como el búnker más grande de la capital, ubicado en el sector conocido como El Pochote, en Barrio Cuba, San José (ver video adjunto en la portada).



La intervención se realizó en un terreno de más de cuatro mil metros cuadrados que había sido tomado de manera ilegal por decenas de personas, en su mayoría extranjeros en condición migratoria irregular.

El despliegue contó con maquinaria municipal y la participación de oficiales de la Policía Municipal, Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).



Según explicó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, el ingreso a la propiedad se dio tras múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre presunta venta de drogas, ocupaciones irregulares y condiciones insalubres dentro del terreno.



Durante la intervención, las autoridades hallaron estructuras improvisadas utilizadas como viviendas, restos de animales y un gallinero en condiciones inadecuadas, lo que motivó la participación de personal sanitario para la valoración correspondiente.



Como resultado del operativo, 14 extranjeros fueron trasladados al Centro de Aprehensión y Atención Temporal para Migrantes, donde se determinará su situación migratoria.



Desde la Policía Municipal indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a la recuperación de espacios públicos y privados ocupados ilegalmente, la desarticulación de estructuras vinculadas al narcomenudeo y la mejora de la seguridad en las comunidades josefinas.



Las autoridades no detallaron si hubo decomisos de droga o detenciones adicionales, pero aseguraron que continuarán realizando intervenciones similares en otros puntos del cantón.