Interpretar violación contra madre de Keibril como relación impropia llevó a PANI a no dar respuesta correcta al caso

“Se identificó la necesidad de clarificar conceptualmente qué es y qué no es, porque la norma es absolutamente explícita en los rangos de edad y cuándo puede interpretarse y suponerse que hay una relación impropia y cuándo estamos ante una flagrante situación de violencia de otra naturaleza que no podría embarcarse como Ley de Relaciones Impropias. Justamente por eso, y porque no queremos que vuelva a suceder, y jugarnos la suerte de que no se esté comprendiendo adecuadamente, estamos en este ciclo de capacitación con la Fiscalía”, aseveró la jerarca.