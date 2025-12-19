Interpol detiene a sospechoso de tráfico de pornografía infantil cuando caminaba por La Sabana

Agentes de Interpol del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre de 51 años, sospechoso del delito de tráfico de pornografía infantil.

La captura se realizó en el sector de La Sabana, luego de que las autoridades costarricenses recibieran una alerta internacional emitida desde Madrid, España.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto, identificado con el apellido Rodríguez, habría distribuido material ilícito a través de distintas plataformas digitales.

Tras su detención, los agentes lo trasladaron a la Fiscalía Adjunta de Tráfico y Trata de Personas, donde enfrentará el proceso judicial correspondiente.