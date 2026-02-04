Interesados en “concurso masivo” de plazas en MEP tendrán que hacer prueba de idoneidad

Quienes pretendan una de las “miles de plazas” que habilitará el Ministerio de Educación Pública (MEP) este año tendrán que superar una prueba de idoneidad.

La cartera prepara los exámenes junto a la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y la Universidad de Costa Rica (UCR), confirmó el titular del ramo, Leonardo Sánchez, en entrevista con Teletica.com.

El jerarca destacó que el proceso ha sido complejo, pues fue apenas hasta el año anterior que la institución aplicó una prueba de ese tipo por primera vez.

"Será entre setiembre y octubre. Esos son exámenes que son muy complejos de hacer. Ha sido todo un proceso. Primero había que hacer un reglamento. Luego había que hacer una batería de indicadores, hacer análisis psicométricos. "No es fácil, porque a un docente u administrativo no es que se le diga en qué año se descubrió América o cuál es la fórmula química del agua. No, no es eso. No son temas memorísticos. Es para ver mucho también competencias blandas y competencias que tiene un docente para poder interactuar en el aula, para poder enseñar, para poder convivir con estudiantes con todo tipo de características, para poder convivir con otros docentes, con directores", explicó el titular.

Valga recordar que el concurso en cuestión será abierto, tanto para funcionarios como para personas que desean empezar a trabajar en el ministerio.

Los requisitos, formularios y otros elementos necesarios están previstos para publicarse entre abril y mayo siguientes, de acuerdo con Sánchez.

Hasta ahora, se desconoce la cantidad de cupos disponibles, pero el ministro garantizó que serían “miles” y que estaban dirigidos tanto a docentes como a administrativos.

En el primer examen de idoneidad efectuado en la historia de la cartera, participaron casi 2.000 personas y poco más del 80% de ellos aprobaron y obtuvieron una plaza en propiedad.



