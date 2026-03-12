“Intercolegiales” bajo la lupa: PANI advierte a padres y encargados

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) hizo un llamado a padres y encargados para evitar que menores de edad participen en los llamados “intercolegiales”.

Mediante un video, la institución envió un mensaje directo a las familias con el objetivo de prevenir la asistencia de adolescentes a estas actividades.

Se trata de fiestas que aparentan ser organizadas únicamente por estudiantes, pero que, según advierten las autoridades, en muchos casos cuentan con la participación o logística de personas adultas.

La advertencia se da en un contexto que preocupa a las instituciones. Estudios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) señalan que cada vez más adolescentes están expuestos al consumo de sustancias.

De acuerdo con los datos más recientes del IAFA, seis de cada diez estudiantes de secundaria afirmaron haber consumido bebidas alcohólicas, pese a que la legislación costarricense prohíbe la venta y el consumo de alcohol a menores de edad.

Ante este panorama, especialistas insisten en la importancia de la supervisión y el acompañamiento de los adultos. Los datos también revelan que la edad promedio del primer consumo de marihuana se ubica en los 14 años o más, etapa que coincide con el paso por octavo y noveno año, cuando aumentan los espacios de socialización fuera del control de los padres.

El tema cobró relevancia el fin de semana anterior, cuando la Policía Municipal de Montes de Oca intervino en una vivienda alquilada, aparentemente por estudiantes, para realizar un “intercolegial”. En el lugar se encontraron menores de edad, adultos y personas que portaban sustancias psicoactivas.

Telenoticias consultó al Departamento de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública sobre la posición institucional ante este tipo de actividades, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.