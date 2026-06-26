Inter San Carlos renueva a su técnico Douglas Sequeira

El recién llegado a la Primera División, Inter San Carlos, decidió renovar a todo su cuerpo técnico que los llevó por primera vez a disputar la máxima categoría.



La principal renovación es la de su técnico Douglas Sequeira, quien estará vinculado por tres años más con la institución, es decir, hasta el 2029.

"Muy contento, creo que se une un gran hombre a un proyecto. Agradecidos de la confianza y poder seguir potenciando esta gran institución, y esperamos poder demostrarlo en el campeonato de Primera División.



"Estamos muy contentos con la planilla y el club y Joel es un plus, esperamos estar a la altura y creo que vamos a llegar bien al inicio del torneo y estamos muy contentos", indicó Sequeira.



Junto a él también fue renovado el exgoleador sancarleño Álvaro Saborío, asistente estrella en el título conseguido de la Liga de Ascenso.





Junto al cuerpo técnico, el club presentó a sus nuevos refuerzos de cara al Torneo de Apertura 2026 y que tendrá como principal figura la incorporación de Joel Campbell.

Inter San Carlos abrirá el campeonato de visita ante Cartaginés el próximo 26 de julio en el Fello Meza.





