Intentó ayudar a perezoso y terminó atacado: expertos explican lo que no se debe hacer

Un video viral, donde un hombre intenta ayudar a un perezoso a cruzar la calle y termina siendo atacado, encendió la alerta entre especialistas en vida silvestre sobre los riesgos de manipular directamente a estos animales.

Según explicó Isabel Hagnauer, veterinaria del Wildlife Rescue Center (antiguo Zooave), aunque la intención de ayudar es positiva, la forma en que muchas personas intervienen no es la adecuada y puede generar consecuencias tanto para el humano como para el animal.

“Lo ideal en estos casos es detener el tránsito y permitir que el perezoso cruce por sus propios medios. Si es necesario, se puede extender un palo para que el animal se sujete y facilitar su traslado, pero evitando siempre el contacto directo”, señaló la especialista.

Hagnauer advirtió que manipular a un perezoso, como se observa en el video donde el hombre lo toma por la espalda, incrementa el riesgo de ataque.

​“Los perezosos no son animales dóciles como muchas personas creen. Ante el contacto directo, van a intentar defenderse”, afirmó.

Además del peligro físico, la veterinaria destacó otros riesgos menos visibles. El contacto cercano favorece la transmisión de enfermedades entre humanos y fauna silvestre, en ambas direcciones, y genera altos niveles de estrés en los animales, lo que podría afectar su salud a corto y largo plazo.

El llamado de los expertos es claro: evitar tocar o cargar animales silvestres, incluso si parecen indefensos, y optar por acciones que reduzcan el riesgo, como controlar el entorno y mantener distancia.

En caso de que el animal se encuentre herido o en una situación de mayor peligro, se recomienda contactar a centros de rescate de vida silvestre o autoridades competentes para una atención adecuada.