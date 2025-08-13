Intensa rayería ilumina el cielo de la Gran Área Metropolitana

La noche de este martes, una intensa rayería acompañada de lluvias aisladas sorprendió a los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM) causando asombro y preocupación en algunas personas.

Las descargas eléctricas fueron visibles desde distintos puntos de las montañas y el Valle Central, y quedaron registradas en cámaras de seguridad y videos compartidos en redes sociales.

Según reportes del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), este tipo de actividad eléctrica ha sido frecuente en los últimos días, con miles de rayos cayendo sobre el territorio nacional. Solo en jornadas recientes, se han contabilizado más de 1.300 rayos en la GAM, con especial concentración en cantones como Heredia, Alajuela y San José.

El fenómeno se atribuye a la influencia de la zona de convergencia intertropical y al paso de ondas tropicales, que han intensificado las condiciones atmosféricas en el país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) mantiene vigilancia activa ante posibles incrementos en lluvias y tormentas eléctricas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones durante eventos de rayería. Es vital evitar áreas abiertas, no refugiarse bajo árboles, alejarse de cuerpos de agua y suspender actividades al aire libre. En caso de estar en tránsito, se aconseja conducir con precaución y buscar resguardo seguro.

Este tipo de fenómenos, aunque espectaculares visualmente, representan un riesgo real para la población. Las autoridades insisten en que la prevención puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.