Insultos racistas no son un problema nuevo en el fútbol tico

“He recibido insultos racistas tanto afuera como aquí. Costa Rica se jacta de ser un país muy libre, muy bonachón, muy bueno, pero he recibido insultos racistas. No quiero caer en generalizar, porque sabemos que los ignorantes subdesarrollados que se ponen en ese tipo de cosas no son todos, en un grupo de gente”, dijo Hernán Medford en aquella ocasión.

“Juegue, mono con tacos. Hágala, mono, con la cola. Tome banano, mono. Son cosas que uno escucha y uno no lo puede creer. Es feo porque a nadie le gusta que le griten esas cosas, pero lo he tomado tranquilo porque sé que las personas que gritan esas cosas son personas que no tienen a Dios en su corazón, alguna que otra vez me he salido de mis casillas, pero hasta ahí”.