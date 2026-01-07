INS reporta 200 solicitudes diarias de duplicados de marchamo 2026
El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, desde que salió al cobro el marchamo 2026 el pasado 3 de noviembre, se han solicitado en promedio 200 duplicados diarios del documento.
Según el informe más reciente, 1.734.000 marchamos ya han sido cancelados , y de esa cifra, 12.650 usuarios han requerido duplicados en los últimos dos meses. El INS aclaró que este trámite es gratuito y que el solicitante debe esperar 24 horas para recibir la nueva calcomanía.
Sidney Viales Fallas, vocero del INS, destacó que la cifra refleja una constante en la demanda de duplicados, lo que convierte al servicio en un apoyo importante para los conductores.
Por otra parte, se recordó que cerca de 230.000 propietarios de vehículos aún no han pagado el marchamo , por lo que los intereses ya están corriendo tras el cierre del período el 31 de diciembre. La Policía de Tránsito ha emitido 494 multas relacionadas con el derecho de circulación desde esa fecha.