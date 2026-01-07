INS reporta 200 solicitudes diarias de duplicados de marchamo 2026

El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó que, desde que salió al cobro el marchamo 2026 el pasado 3 de noviembre, se han solicitado en promedio 200 duplicados diarios del documento.

Según el informe más reciente, 1.734.000 marchamos ya han sido cancelados , y de esa cifra, 12.650 usuarios han requerido duplicados en los últimos dos meses. El INS aclaró que este trámite es gratuito y que el solicitante debe esperar 24 horas para recibir la nueva calcomanía.

Sidney Viales Fallas, vocero del INS, destacó que la cifra refleja una constante en la demanda de duplicados, lo que convierte al servicio en un apoyo importante para los conductores.