INS pierde demanda y deberá revertir ajuste por ₡21.479 millones

El Instituto Nacional de Seguros (INS) perdió la disputa que mantenía con la Superintendencia General de Seguros (Sugese) y deberá revertir un ajuste contable por ₡21.479 millones correspondiente a 2024.



Así lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo, que rechazó la medida cautelar solicitada por la institución contra esa orden de la Sugese, así como el recurso de apelación presentado.



La disputa, que ya había sido dada a conocer por la autoridad de seguros en mayo anterior, se originó por la diferencia que la Sugese detectó en los estados financieros del INS al cierre del ejercicio 2024.

“El ajuste correspondía a una disminución en la provisión matemática del ramo, derivada de la derogatoria de ciertos beneficios por parte de la Junta Directiva del INS. Sin embargo, la Superintendencia determinó que esta decisión fue valorada y aprobada por la Junta Directiva hasta enero de 2025, por lo que el registro contable debía efectuarse en el ejercicio 2025 y no en el cierre de 2024.



“De esta forma, el registro retroactivo no cumplía con los criterios de reconocimiento contable establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”, precisó la Sugese.

La resolución indica que “permitir que una aseguradora evite temporalmente una orden correctiva, mediante una medida cautelar, debilita la función supervisora que le ha sido legalmente conferida, y abre un precedente adverso para la disciplina regulatoria del sector. La corrección oportuna de inconsistencias contables no es un interés menor, pues resguardar la veracidad de los estados financieros auditados es una condición indispensable para que los usuarios del mercado —inversionistas, asegurados, patronos y otros actores— tomen decisiones informadas y confiables”. ​

Tomás Soley, superintendente general, celebró el fallo e insistió en que “la información financiera de las aseguradoras debe reflejar fielmente la realidad económica de los hechos, con el fin de darle transparencia al mercado y cumplir con la normativa vigente. Esta resolución refleja la aplicación rigurosa de los principios de supervisión que guían nuestro trabajo”.

Con lo resuelto, el INS tiene ahora 10 días hábiles para revertir el monto y registrarlo en el periodo 2025, así como modificar los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2024 y toda la información financiera del 2025 que haya sido afectada, así como incorporar la corrección correspondiente.