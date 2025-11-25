INS destituye a Luis Fernando Monge como gerente general

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) acordó este lunes desvincular a Luis Fernando Monge como gerente general de la institución.

Según explicó el INS tras una consulta de Teletica.com, la decisión se fundamentó en la necesidad de adaptar la empresa a las exigencias actuales del mercado de seguros, caracterizado por una creciente competitividad y constantes desafíos.

"La coyuntura actual demanda mayor orientación técnica y comercial, capaz de impulsar la eficiencia operativa y una visión integral que abarque tanto los resultados financieros como los técnicos comerciales, situación que ha sido requerida también por la propia Superintendencia General de Seguros", explicaron.

La Junta Directiva concluyó que el despido fue necesario para poder responder de manera más efectiva a los retos presentes y futuros, garantizando la evolución y competitividad.

Tras una consulta de este medio, la institución aseguró que el acuerdo no tiene relación con el manejo contable o financiero en el INS.

Respecto a quien asumirá el cargo de gerente, la institución indicó que se estarán realizando los análisis de idoneidad según el r

eglamento para elegir al nuevo jerarca.

Se espera que en los próximos días realicen un nombramiento interino, mientras se tramita el concurso correspondiente para el nombramiento permanente.