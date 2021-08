INS destina casi $1.5 millones a construcción de dos ascensores

El Instituto Nacional de Seguros (INS) destina $1.415.799 a la construcción de dos ascensores, que se ubicarán al costado oeste de las oficinas centrales en San José.

La institución aseguró a Teletica.com que este proyecto, promovido desde 2019 y adjudicado en abril del año 2020, responde a las limitaciones de espacio de la infraestructura existente.

"Básicamente, tiene que ver con temas de poder dar mayor flujo de personas al edificio, tanto en tiempos de pandemia, que hemos tenido restricciones con los ascensores, como en los tiempos de no pandemia. Ya de por sí teníamos problemas con los tiempos de espera", explicó Francisco Cordero, jefe de la Subdirección de Servicios Generales Corporativos del INS.



Cordero detalló que, actualmente, solo pueden coincidir cuatro personas dentro de los elevadores. Además, destacó que en la sede central laboraban unas 1.700 personas antes de la pandemia, pero planean trasladar a unos 500 trabajadores más, quienes laboran en edificios alquilados por el INS.

Precisamente, la entidad aseguradora defiende el ahorro que significaría dejar de alquilar otros locales. Por ejemplo, uno que ocupan en el Mall San Pedro tiene un costo mensual de $78.242.

"De ahí es donde estamos sacando que podemos tener ahorros cercanos a los $900.000 al año. Es decir, si usted compara eso, en cerca de un año y medio tenemos de por sí el resarcimiento del proyecto de estos ascensores. Después de un año y medio, aproximadamente, lo que no vamos a tener es un alquiler fijo con gastos institucionales", agregó el vocero.

Declaraciones de Francisco Cordero, INS:

−¿No creen que el proyecto tiene un costo muy elevado para hacerlo en un momento económicamente complicado?

"El costo es el costo que normalmente tiene una infraestructura de este tipo y que está con todos los precios razonables que están en los procedimientos de contratación. La decisión, incluso, en algún momento se valoró durante el tiempo de la pandemia, casualmente por esa situación. Incluso, estuvimos con el proceso suspendido por unos meses, con base en la ley, para valoración", respondió Francisco Cordero.

El funcionario indicó, además, que siguieron todos los procedimientos que establece la Ley de Contratación Administrativa y se utilizó el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



Proyecto nuevo

En el 2004, la institución se vio envuelta en la polémica por un plan para construir dos ascensores panorámicos en las oficinas centrales.

En ese momento, la empresa EDICA ganó una licitación por 1.200 millones de colones.

Según notas publicadas por el diario La Nación, el presidente de ese entonces, Abel Pacheco, recomendó desistir del proyecto porque "el país se encontraba ante una eventual crisis financiera" y ese “no era el mejor momento para una inversión de tal magnitud”.

Según el INS, las obras fueron adjudicadas al consorcio EDICA-Luna y Rojas-Arq. Maggi Cercone. Ante esa coincidencia en el nombre de la empresa y que se trata también de dos ascensores, este medio consultó si el proyecto actual tiene alguna relación con el antiguo.

"En eso que usted me está preguntando, tengo una limitación porque yo en esa época no estaba en el Instituto. Lo que sí le puedo decir es que, en esta nueva valoración que arranca en el año 2018-2019, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra", aseguró Cordero.