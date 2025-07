INS adjudica compra de etiquetas de marchamo digital y proyecta implementación para 2026

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) adjudicó el martes, a un consorcio, la compra de las etiquetas del marchamo digital que espera implementar el próximo año.

Se trata de la empresa costarricense Central de Servicios PC S. A. y la mexicana Neology S. de R. L. de C. V., según se desprende del acuerdo publicado este miércoles en expediente 2024LY-000043-0001000001, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Ahora, los oferentes tienen ocho días hábiles para presentar recursos contra lo resuelto, los cuales deberán ser conocidos por la Contraloría General de la República (CGR).

Será hasta que se evacúen esas gestiones que la aseguradora estatal podrá poner en marcha la iniciativa.

"Este es un proyecto muy importante para el país y por eso no nos hemos detenido, a pesar de los múltiples obstáculos. Esta licitación superó 12 recursos de objeción y no dudamos vendrán nuevos inconvenientes, los cuales nos atrasarán algunos días. Nuestro compromiso es seguir adelante por el beneficio del país, con el liderazgo del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el apoyo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Los costarricenses nos merecemos la digitación de un trámite que debe ser muy sencillo, no podemos quedarnos en el pasado", aseguró la presidenta ejecutiva del instituto, Gabriela Chacón.

"Hay que tener claro que este acto final de adjudicación se puede recurrir antes de la firmeza y eso nos vuelve a extender los plazos. En caso de que así sea, la Contraloría tiene hasta 46 días hábiles para resolver y el Instituto de Seguros tiene 15 días hábiles para dictar el nuevo acto. Si ocurriera así, también estaremos listos", agregó.