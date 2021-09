“Inoperancia del AyA nos puede dejar en una crisis por falta de agua”

Varias cámaras y sectores se reunieron, este jueves en conferencia de prensa, para hacerle un llamado al presidente de la República, Carlos Alvarado, y a los jerarcas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) por la “inoperancia” que, según dicen, persiste en esa institución.



El evento tuvo la participación de Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Enrique Egloff de la Cámara de Industrias de Costa Rica, Rubén Acón de la Cámara Nacional de Turismo, así como Arturo Rosabal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Ileana Aguilar, vicepresidenta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y Guillermo Carazo, experto en temas de desarrollo de proyectos.

Los sectores coinciden en que la falta de agua y el no hacer nada para solucionarlo afectan negativamente la competitividad de la industria, las inversiones y, además, aumenta el desempleo.

“La disponibilidad de agua potable es un recurso fundamental para el bienestar de la población y desarrollo de cualquier actividad económica. Costa Rica es el sexto país del mundo que recibe más agua de lluvia por metro cuadrado, sin embargo, no se ve, y en la mayoría del Gran Área Metropolitana (GAM) y áreas rurales esta responsabilidad le corresponde al AyA”, dijo Carlos Trejos de la Cámara de la Construcción.

Denuncian que, en el último año, más de 20 proyectos de construcción en el GAM se han visto afectados por falta de estructura del AyA para abastecerlos de agua.

Según los diferentes sectores, después de conversar durante todo un año con jerarcas de AyA, la información que recopilaron es preocupante porque la institución "no tiene un rumbo claro ni proyectos a desarrollar a corto plazo".

“Sin agua no hay inversión, desarrollo ni empleo. Hacemos un llamado vehemente al AyA y al Presidente Alvarado para que ejerza la rectoría y ponga orden en la institución para no afectar el desarrollo del país. No podemos esperar a que algún día las cosas sucedan, hay que desarrollarlas ya”, comentó Enrique Egloff.

El presidente de Canatur afirmó que muchos desarrollos turísticos de Guanacaste están detenidos porque no hay disponibilidad de agua por falta de estructura; pero lo más lamentable, para él, es que sí hay agua en la zona.

Todos están de acuerdo en que no hay un orden de prioridades en los proyectos a gestionar por parte de la institución, hay debilidades en la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión, no existe una adecuada gestión tarifaria y no se cumplen los procedimientos establecidos en contratación administrativa.

También le hicieron un llamado a los candidatos presidenciales que disputarán las elecciones en febrero de 2022 y al próximo Gobierno para que incluyan en su agenda la pronta intervención del AyA porque, a lo largo de los años, ha demostrado incapacidad de ejecución.

Los sectores tienen claro que, si no se hace algo pronto, peligra el abastecimiento de agua para los próximos años, afectando la reactivación económica y la generación de empleo.

Conferencia de prensa: