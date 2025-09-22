Inmunidad de Chaves seguiría cubriéndolo si es nombrado como ministro en 2026

El anunció realizado por Laura Fernández en el sentido de que "hará todo lo posible" para que Rodrigo Chaves sea su ministro de la Presidencia en caso de un eventual gobierno suyo, podría tener implicaciones importantes en el caso penal que el mandatario enfrenta.

¿Por qué? La razón es sencilla: si este lunes los diputados no le quitan el fuero de improcedibilidad penal al mandatario, él seguirá con esa protección, la cual se mantendría en caso de ser parte del gabinete en un eventual gobierno Fernández.

Si por el contrario, los legisladores le quitan esa inmunidad y no es enjuiciado antes de mayo del año entrante, podría recuperarla en caso de ser nombrado en un ministerio.

La explicación

El especialista en Derecho Constitucional, Fabián Volio, explicó que el nombramiento implicaría que volvería a tener inmunidad, igual que ahora.



“La inmunidad de jurisdicción protege a ministros y miembros de los Supremos Poderes frente a acusaciones judiciales, evitando que demandas o denuncias penales obstaculicen el funcionamiento del Gobierno. Si el presidente, al terminar su mandato, es nombrado ministro, tendría la misma inmunidad que los demás ministros, magistrados y diputados”, señaló Volio.



Ayer, Laura Fernández dijo que quiere que Chaves sea su ministro de la Presidencia. El anuncio de la candidata del Partido Pueblo Soberano ocurrió dos días antes de que los legisladoes voten si le levantan a inmunidad a Chaves por llamado caso BCIE-Cariñitos.

El fiscal general, Carlos Díaz, lo acusa de presionar para que parte de un contrato financiado con un donativo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) se destinara a un exasesor suyo, lo que constituye, según la Fiscalía, el delito de concusión.

De levantarse la inmunidad, sería un hecho histórico: nunca antes un presidente en ejercicio ha perdido este privilegio. Sin embargo, se requieren 38 votos en la Asamblea Legislativa para aprobarlo, y a pocas horas de la votación aún no hay certeza de si se logrará.

En caso de que la perdiera, la Sala Tercera estaría a cargo del juicio. ¿Qué pasaría si este debate no se realiza antes de mayo del otro año y Fernández lo nombra de ministro en un eventual gobierno suyo?

El abogado experto en derecho penal y de comunicación Rodolfo Brenes, quien agregó que, en caso de ser nombrado ministro, el tema de la inmunidad “volvería a cero”, independientemente de si los diputados se la levantan o si la pierde al dejar la Presidencia.

Ese último escenario es relevante, pues si este lunes los diputados no le quitan la inmunidad, el seguiría con esa protección pero la perdería al dejar la silla presidencial. y así las cosas, tendría que ir a un juicio en la vía ordinaria, es decir, en un juicio con un tribunal normal, ya no la Sala Tercera.

“Cuando el presidente termine su mandato, perderá la inmunidad que actualmente posee y el proceso penal seguiría su curso. Ahora bien, si lo nombran ministro, volvería a adquirirla, y para continuar con el proceso en su contra sería necesario iniciar nuevamente el trámite de levantamiento de la inmunidad”, explicó Brenes.

El analista político y abogado Mario Quirós coincide en que si los diputados no levantan la inmunidad, Chaves conservaría esa protección hasta el final de su mandato y, de asumir inmediatamente el cargo de ministro de la Presidencia, adquiriría una nueva inmunidad correspondiente a ese cargo, lo que obligaría a la Fiscalía a solicitar nuevamente el levantamiento.

Eso sí, Quirós piensa que si los diputados aprueban el levantamiento del fuero este lunes, “la resolución se referiría al caso concreto presentado por la Fiscalía y revisado por la Corte y la Asamblea, y seguiría siendo válida aunque Chaves asuma un nuevo cargo con otro fuero. No sería necesario iniciar un nuevo procedimiento”.

“En ambos escenarios, el resultado del lunes tiene consecuencias relevantes para el proceso”, concluye Quirós.