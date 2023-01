Inicie el 2023 con el pie derecho: ¿Cómo aprender a perdonar?

"Hay que examinar nuestra motivación interna. ¿De verdad queremos seguir permitiendo que ese daño que la persona me causó siga existiendo en mi vida en el largo plazo? Yo me quiero distanciar de esa persona, pero al no perdonarla la amarro a mi vida de alguna manera. El perdón tiene que venir desde lo más profundo del corazón, de querer liberarse de ese peso, que yo pueda decir el nombre de esa persona sin vomitar el hígado", añadió.