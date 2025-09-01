Inicia juicio contra Miguel Ángel Rodríguez por caso “Reaseguros”

El juicio que se sigue contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) por el caso de presunta corrupción conocido como “Reaseguros”, inició formalmente la mañana de este lunes.

La fiscala Tatiana García arrancó con la lectura de una extensa acusación, que se prevé se prolongue por algunas﻿ audiencias más (vea video adjunto de Telenoticias).

Al exmandatario se le acusa de presunto peculado, por la aparente recepción de dádivas, beneficios y comisiones de parte de empresas del Reino Unido que pretendían convertirse en reaseguradoras del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Junto a él figuran como imputados los exfuncionarios Álvaro Acuña, Ramón Lara, Rónald Bonilla y Antonio Corrales.

Además, fueron acusados por este caso el expresidente ejecutivo del Instituto de Seguros, Cristóbal Zawadzki; su esposa, Gilda Montes de Oca (Q.E.P.D.), así como Roxana Cordero. Sin embargo, el debate contra estos se celebrará en otro momento.﻿

"Los imputados Acuña, Rodríguez y Zawadzki, para obtener beneficios económicos ilegítimos provenientes de la función pública, que los tres imputados desplegaban, los tres acusados aprovecharon que el imputado Acuña tenía una relación laboral con la agencia de viajes Henchoz Tour, de la cual consta en los registros de esta empresa. En este último era subagente de ventas de la misma, no obstante, que era el jefe de reaseguros del INS, donde tenía un puesto de dedicación exclusiva. El acuerdo que directamente los imputados Acuña y Zawadzki convinieron con las empresas corredoras citadas fue pactar un porcentaje que tomarían de las primas cedidas o del corretaje recibido o dejado de pagar que oscilaba entre el 15 y el 20%. Este porcentaje, tanto del corretaje como de las primas, pasó a un fondo que manejaba a discreción y sin ningún control el acusado Acuña con el consentimiento y aprobación de Zawadzki y Rodríguez", se extrae de una parte de la pieza del Ministerio Público.

Sobre el particular, el defensor del exgobernante, Cristian Arguedas, indicó: "Son cuentos chinos, son cuentos absurdos. Imagínese que se habla que don Miguel se puso de acuerdo para crear fondos en 1997, es decir, antes de que fuera presidente. Entonces ya caemos en la raya de lo absurdo. Esto es porque al Ministerio Público, en su oportunidad, en pasadas administraciones no hicieron bien el trabajo, no fueron objetivas y lo que tuvieron que haber pedido en aquel momento fue un sobreseimiento para don Miguel".

Rodríguez ha cuestionado reiteradamente que hayan transcurrido 24 años desde la apertura de la primera de las causas en su contra por estos hechos.

El expresidente insiste en que se trata de un caso “novelesco”, en el que no hay ninguna prueba que lo vincule.