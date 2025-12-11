Inicia instalación de tarimas y cierres de calles por el Festival de la Luz

La organización del Festival de la Luz avanza con la instalación de tarimas, graderías y andamios en los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana. Desde este miércoles por la noche se ejecutan los primeros montajes, lo que implica cierres parciales y restricciones viales que se extenderán durante los próximos días.



Los trabajos se realizan entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m., horario en el que se pide a los conductores extremar precauciones, especialmente en sectores como Sabana Oeste, Sabana Sur y las inmediaciones del Estadio Nacional. La Policía de Tránsito advierte que en estas zonas hay estructuras metálicas y materiales filosos que también representan riesgo para peatones (ver video adjunto de Telenoticias).



Para el sábado, día del desfile, todo el perímetro de La Sabana estará cerrado desde el mediodía. Los vehículos que ingresen desde La Uruca deberán desviarse hacia la izquierda con apoyo de oficiales de tránsito para conectar con la ruta hacia San José por el sector de la Nissan. Los camiones y vehículos pesados, por su parte, no podrán superar el Monumento al Agua después de las 11:00 a. m. y deberán incorporarse a Circunvalación.



Además, este jueves y viernes continuarán los cierres nocturnos para completar estructuras pendientes. A partir de la noche del viernes también se cerrarán aproximadamente tres cuadras del Paseo Colón, desde la estatua de León Cortés, para la colocación de las carrozas que participarán en el desfile.



El Festival de la Luz se transmitirá por Teletica este sábado de 5:00 p.m. a 10:00 p.m.

