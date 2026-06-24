Inicia ampliación de "estacionamientos" para aviones en aeropuerto Daniel Oduber

Con una inversión que ronda los ₡7.000 millones, este miércoles comenzaron las obras de ampliación en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Liberia, Guanacaste.

Se trata de la construcción de cuatro posiciones para el estacionamiento de jets ejecutivos y dos posiciones más para el estacionamiento de aeronaves de hasta 24 metros de longitud, en las que se invierte poco más de ₵3.000 millones.

Según lo anunciado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), se espera tener funcionando todo al final de 2026.

“Hoy arrancamos las obras para la expansión de esta plataforma por 20 mil metros cuadrados, esto para duplicar la cantidad de vuelos privados y la cantidad de aviones que pueden estacionarse en este aeropuerto tanto en temporada baja como alta y que será de gran ayuda para la zona de Guanacaste”, destacó Efraím Zeledón, ministro de Obras Públicas y Transportes.

Además, invirtieron cerca de ₵4.000 millones en la compra de cuatro unidades extintoras destinadas al Cuerpo de Bomberos, tres de las cuales serán destinadas al aeropuerto liberiano y una más para el Tobías Bolaños, en Pavas.

Estos trabajos forman parte del Plan Maestro que constituye la hoja de ruta con la que se busca modernizar y optimizar la operación aeroportuaria de esta terminal guanacasteca que cada vez más incrementa la visita de turistas.

Según datos del MOPT, esta terminal aérea recibió 1.2 millones de pasajeros en el 2019, pero según las estimaciones, tendrá un crecimiento sostenido durante las próximas décadas de un 4,5% hasta el año 2040, previendo que alcance cerca de 4 millones de pasajeros para el año 2053.



