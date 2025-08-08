Ingreso de polvo del Sahara al país provocará disminución de lluvias este fin de semana

El ingreso de polvo del Sahara provoca una disminución casi total de las lluvias en el país, para este fin de semana.

Debido al ingreso de masa de aire seco proveniente del desierto del Sahara y un aumento en la velocidad de los vientos alisios, la presencia de lluvias y aguaceros serán prácticamente nulas durante este viernes y sábado, siendo el sábado el día cuando más contenido de polvo haya en el ambiente (vea video adjunto de Telenoticias).

A pesar de esto, los expertos no descartan lluvias aisladas principalmente en sectores costeros del país.

Los vientos alisios se van a mantener constantes durante estos dos días e irán de moderados a fuertes, principalmente hacia el este del Valle Central y el Pacífico Central del país.

A partir del domingo, en horas de la tarde, se espera nuevamente el ingreso de un alto contenido de humedad, lo que provocará aguaceros comunes de la época lluviosa en sectores del Valle Central, Caribe, Zona Norte y Pacífico Central y Sur.