Ingenio criminal tras las rejas: usan cédulas alteradas para pesar droga en La Reforma

Cédulas de identidad modificadas para funcionar como balanzas artesanales fueron halladas durante un operativo policial en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.



El Ministerio de Justicia y Paz informó que el pasado 31 de enero, la Policía Penitenciaria realizó un operativo de revisión en el pabellón A2 del ámbito A del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro.



Durante la intervención, las autoridades localizaron varias cédulas alteradas, las cuales eran transformadas por la población privada de libertad con el objetivo de confeccionar balanzas artesanales conocidas como “romanas hechizas”.

"Estas romanas son utilizadas para pesar dosis de droga destinadas a la venta y distribución dentro del centro penitenciario. Entre las sustancias que se pesan mediante este método figuran marihuana, cocaína y crack", indicó Justicia.

¿Cómo funcionan?

El mecanismo de funcionamiento consiste en colocar en uno de los extremos un objeto con un peso previamente conocido por los internos, generalmente de uno, dos o cinco gramos, el cual se introduce en una bolsa.

Posteriormente, en el extremo opuesto se agregan dosis de droga hasta que ambos lados se equilibran, logrando así una medida equivalente.



El Ministerio de Justicia y Paz no detalló la cantidad de documentos decomisados ni informó sobre posibles sanciones derivadas del hallazgo, pero indicó que este tipo de operativos forma parte de los controles rutinarios que se realizan en los distintos ámbitos del centro penal.

