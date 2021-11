¡Infórmese bien! Esto es todo lo que debe saber sobre el aguinaldo

La fecha más esperada por miles de personas está muy cerca: el aguinaldo empezará a llegar en los próximos días.



Al recibirlo, debe estar bien enterado de cierta información para que todo sea haga conforme lo establece la ley. Álvaro Aguilar, experto en Derecho Laboral, repasó con Telenoticias algunos de los puntos más importantes:

¿Cómo se calcula?

“Para estos efectos el trabajador o el patrono debe establecer cuáles son todas aquellas sumas que ha pagado del 1 de diciembre del 2020 al 30 de noviembre del 2021. Una vez realizada esa suma, se divide entre 12 y ese es el resultado que debe pagar por aguinaldo”

¿Se le pueden realizar deducciones?

“El aguinaldo debe llegar sin ningún tipo de deducción, es decir no aplica ningún rebajo por carga social o renta. El aguinaldo como tal no es salario y no va a estar afectado por estas retenciones de ley”

¿Cuál es la fecha límite para pagarlo?

“La mejor práctica es que la empresa haga la reserva y pague el aguinaldo en el momento que le corresponde y que esto sea antes del 20 de diciembre del año en el que nos encontremos”

¿A qué se expone el patrono que no lo paga?

“Está sujeto a multas que establece el Código de Trabajo, la multa máxima es de unos $20.000, más de unos 10 millones de colones. También subsiste la obligación de hacer ese pago de dinero al trabajador, lo cual podría generar incluso intereses aparte de las multas”

¿Se puede pagar por tractos?

“Hay patronos que debido a la situación económica que han enfrentado en diferentes momentos, incluso desde antes de la pandemia, pagan el aguinaldo en tractos. Eso es una práctica que no está limitada, pero lo cierto es que si queremos cumplir con lo que establece la ley, el aguinaldo de forma completa debe pagarse antes del 20 de diciembre”

¿Qué sucede si el empleado gana en especie?

“El patrono tiene toda la facultad de estimar de previo cuál va a ser el valor o el porcentaje de este salario en especie sin embargo, si no lo hace, va a estar sujeto al criterio de un juez sobre cuál es el verdadero valor de este salario en especie”,

En caso de tener dudas o algún reclamo, puede denunciar por medio de las redes sociales del Ministerio de Trabajo.

