Informe revela que retorno de inversión educativa es idéntico en públicas y privadas

Un nuevo informe revela que estudiar en una universidad pública o privada en Costa Rica abre las mismas puertas profesionales y ofrece un retorno de inversión prácticamente idéntico. La Radiografía Laboral de Graduados Costa Rica 2025, elaborada por Insight Ed de Aurens Global, muestra que ambos tipos de instituciones obtuvieron una calificación de 8,41 sobre 10 en el indicador de acceso al mercado laboral.

Además, el 47,5% de los egresados de universidades públicas y el 47,3% de los de privadas estiman recuperar su inversión educativa en un plazo de 24 meses o menos.

La vocera de Aurens Global, Llobelky Hasbun, destacó que el mercado laboral costarricense ha cambiado su enfoque: “Hoy los empleadores priorizan habilidades concretas como pensamiento crítico, adaptabilidad y manejo de tecnología, que no son exclusivas de ningún tipo de institución”. Según Hasbun, las competencias adquiridas pesan más que el nombre de la universidad en el currículum.

El estudio incluyó a 41 instituciones educativas públicas y privadas en las siete provincias del país, lo que permitió una visión integral del sistema universitario.

“Cuando analizás el panorama completo, lo que emerge es un sector que está cumpliendo su promesa: los graduados se insertan, valoran su experiencia y recuperan su inversión”, señaló Gabriel García, director de Inteligencia de Mercados de Aurens Global.

La investigación también revela que el sistema universitario costarricense es altamente valorado por sus egresados: el 91,3% considera que estudiar una carrera valió la pena y el índice de satisfacción NPS alcanzó +61,9, calificado como “excelente”.

Asimismo, el 87,4% de los graduados tiene empleo activo, y el nivel académico se refleja directamente en los ingresos: quienes poseen maestría reportan salarios promedio de ₡1.239.943, frente a ₡672.222 de quienes cuentan únicamente con bachillerato.