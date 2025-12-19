Informe preliminar revela nuevos detalles del mortal incendio en Zapote

Un informe preliminar del Departamento de Ingeniería del Cuerpo de Bomberos y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que el incendio que cobró la vida de una adulta y tres menores de edad, el pasado miércoles en Zapote, inició en la parte frontal de la vivienda en la que estaban las víctimas.

Según las autoridades, el fuego empezó en esa estructura y se propagó con celeridad por la casa debido a que esta no tenía divisiones que ayudaran a retener las llamas (ver video adjunto de Telenoticias).

Eso, además, habría provocado que las cuatro víctimas fueran acorraladas en una habitación, que fue donde finalmente fueron encontradas por los bomberos.

“Hemos logrado determinar el área donde inició el incendio y determinar algunos aspectos importantes como la recolección de información e indicios como videos, testimonios y así avanzar en la investigación.

“En uno de los frentes inició el fuego y las víctimas estaban en la parte de la vivienda, en unas habitaciones”, explicó Allen Moya, de Ingeniería de Bomberos.

Según los vecinos, la casa acababa de ser remodelada.

En el lugar perdieron la vida tres menores que no superaban los 11 años, así como una adulta que estaba a cargo de cuidarlas ese fatídico día.

Las autoridades judiciales trabajan ahora en revelar las causas exactas de sus muertes, pero se presume que el trabajo forense tardará varias semanas antes de que los cuerpos puedan ser entregados a sus familiares.

