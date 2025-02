Informe del TSE advierte de posibles delitos cometidos, presuntamente, por presidente Chaves y ministro André

Un informe elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribuinal Supremo de Elecciones (TSE) advierte de la posible comisión de delitos por parte del presidente Rodrigo Chaves, el canciller Arnoldo André, el vicepresidente Stephan Brunner, así como de una decena de personas más.

Estos delitos, vinculados principalmente con prohibiciones relacionados con materia electoral, van desde recaudación ilegal de fondos hasta receptación de contribuciones privadas ilegales. Todas estas conductas son penadas con años cárcel, según el Código Electoral.

Así lo detalla en la sección de conclusiones y recomendaciones de dicho informe, elaborado en el marco de la investigación de dos supuestas estructurales paralelas utilizadas, presuntamente, para financiar al partido Progreso Social Democrático durante su participación en las elecciones del 2022.

El informe, de casi 300 páginas y del cual Teletica.com tiene una copia, fue concluido en noviembre del año anterior bajo el nombre Informe final relativo a la investigación administrativa preliminar seguida bajo el expediente n.° dfpp-ee-012-2021, referente al presunto financiamiento irregular del partido Progreso Social Democrático y las candidaturas de los señores Rodrigo Chaves Robles y Julio Ubaldo Agüero Sanabria, en el marco del proceso electoral nacional de 2022, el cual ya está en manos del Ministerio Público, ente quees el encargado de presentar, si es del caso, acusaciones penales.

¿Qué es lo que se investigó?

Desde el año 2021, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos recibió una serie de denuncias que advertian acerca de la existencia de estructurales paralelas para financiar al partido PSD.

En este punto es necesario señalar que la legislación electoral prohibe, bajo pena de cárcel, el donar o girar dineros para campañas electorales sin informarlo a las autoridades correspondientes ni al tesorero del partido que recibe el dinero. Eso es lo que se conoce como estructura paralela.

Una de las supuestas estructuras denunciadas era un fideicomiso llamado Costa Rica Próspera, del cual sus creadores señalaron, originalmente, que era para generar pensamiento para resolver con políticas públicas los problemas del país.

No obstante, según el informe del TSE, no hubo evidencia de tal cosa, sino más bien que fue utilizado para impulsar al partido que llevó a Chaves al poder.

"Este Departamento no tiene evidencias que apunten a que este grupo ciudadano se hubiere dedicado, efectivamente, al análisis de políticas públicas a nivel nacional o local. No se cuenta con insumos -como informes, correos electrónicos, minutas o propuestas que acrediten que el fideicomiso constituido tenía por objeto contribuir al análisis y mejora de la realidad costarricense. De lo que sí se ha recabado evidencias es sobre la adquisición de bienes o servicios costeados por el fideicomiso del grupo CRP, que habrían beneficiado directamente al partido Progreso Social Democrático, la candidatura del señor Rodrigo Chaves Robles -ya oficializada desde el 4 de julio de 2021- y otras candidaturas de la agrupación política -en particular de lasseñoras Luz Mary Alpízar Loaiza, Pilar Cisneros Gallo y Mary Munive Angermüller, así como de los señores Stephan Brunner Neibig, Julio Ubaldo Agüero Sanabria, c.c. Waldo Agüero Sanabria, y Manuel Esteban Morales Díaz-.", reza en la página 214 del informe.