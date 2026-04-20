Informalidad laboral supera las 800 mil personas en Costa Rica

La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales retos del mercado de trabajo en Costa Rica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 38,2% de las personas ocupadas se encuentra en esta condición, lo que equivale a más de 826 mil trabajadores en todo el país.

Esta realidad evidencia que, para una parte significativa de la población, tener empleo no necesariamente implica acceso a garantías laborales ni a protección social.

La mayoría de quienes trabajan en la informalidad son hombres, y una alta proporción corresponde a personas que laboran por cuenta propia, como vendedores ambulantes o prestadores de servicios sin contrato formal (ver video adjunto en la portada).

Según estimaciones, ocho de cada diez trabajadores independientes operan en la informalidad, una situación impulsada por factores como los costos de formalización, la complejidad de los trámites y la urgencia de generar ingresos para subsistir.

El ministro de Trabajo, Andrés Romero, reconoció el desafío, aunque aseguró que se han dado avances en materia de formalización laboral en el país. Como parte de las acciones para enfrentar este fenómeno, el Ministerio de Trabajo ha intensificado los operativos de inspección en distintos sectores.

Además, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar irregularidades laborales a través de la línea 800-TRABAJO o mediante los canales digitales oficiales, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente.



