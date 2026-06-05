Inflación repunta en Costa Rica de la mano del Diésel y las gasolinas

El importante aumento en los precios del Diésel y las gasolinas que entró en vigencia a inicios de mayo anterior tuvo también un impacto inmediato en el costo de vida de los costarricenses.

La inflación del pasado mes fue de 0,27%, un resultado que no es menor si se toma en cuenta la situación de deflación (inflación negativa) que vive el país.

Como resultado, la inflación interanual está ahora en –0,97%, lejos del -1,64% que se registró en abril y del pico de –2,73% en febrero.

Ese aumento en los hidrocarburos se explica por el conflicto armado en Medio Oriente, situación que ha disparado el precio del petróleo en todo el mundo y que amenaza con extenderse por meses.

Además de los combustibles, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) precisó, mediante su Índice de Precios al Consumidor (IPC), que los boletos aéreos también tuvieron una importante incidencia en el aumento del costo de vida en el mes pasado.



En el otro extremo, el tomate, los vehículos nuevos y la papa fueron los bienes que más empujaron a la baja el IPC.



Es importante recordar que esta medición no incluye los aumentos en las gasolinas que recién entraron a regir esta semana, ni tampoco la importante alza en las tarifas del transporte público que también pagan ahora los usuarios.



De los 289 bienes y servicios que integran el índice, el INEC precisó que un 38% aumentaron de precio, 44% disminuyeron y 18% no presentaron variación.

