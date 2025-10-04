Infestación de “chinches de cama” motiva 27 órdenes sanitarias a cárcel de Liberia

El Ministerio de Salud confirmó que da seguimiento a una infestación de “chinches de cama” en el Centro de Atención Institucional Calle Real, en Liberia.

De hecho, la cartera indicó a Teletica.com que ha girado 27 órdenes sanitarias al Ministerio de Justicia y Paz (MJP), así como a su Dirección General de Adaptación Social (DGAS), con la finalidad de que se ejecuten una serie de acciones necesarias para erradicar una plaga de insectos Cimex lectularius.

Aunque no se detallaron cuáles son las medidas que se dispusieron, anteriormente, la dirección de la cárcel había confirmado que, desde inicios de año, se han llevado a cabo lavados profundos en los espacios afectados, la aplicación de químicos, así como la sustitución de camarotes y colchonetas.

Tanto Salud como Justicia se han negado a detallar el número de privados de libertad que han sufrido picaduras de los también llamados “alepates”. La última de las instituciones se limitó a decir que se trataba de un “número reducido”.

Sin embargo, la Autoridad Sanitaria indicó que, por esta misma situación, se han tenido que evacuar una serie de recursos de amparo formulados por los reclusos. Sobre ese particular, este medio mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la Sala Constitucional.

Las picaduras de los “chinches de cama” suelen causar reacciones en la piel y, en algunos casos, molestias generales. Aunque no transmiten enfermedades conocidas en humanos, sí pueden provocar varios efectos, como marcas, picazón intensa, reacciones alérgicas o infecciones secundarias.

