Inés Trejos: “La vida es extraordinaria, si la gente no la aprovecha más es porque no quiere”

Inés Trejos, la reconocida periodista y escritora que falleció este martes a la edad de 92 años, dejó muchas frases de vida durante una entrevista que tuvo en el programa Buen Día, en junio de 2023, donde se reencontró con el presentador de ¿Quién quiere ser Millonario?, Ignacio Santos, luego de ganar el premio mayor del programa de 30 millones de colones.



Durante la conversación, contó que en su casa habitan miles de libros que no ha querido dejar en ninguna parte, porque con ellos conoció el mundo desde una habitación, porque según dijo: “la lectura enriquece y abre las puertas de lo desconocido”.

“Yo he tenido muchos libros que no he querido dejar en ninguna parte y son parte de mi vida. Antes la gente no tenía tanta preocupación, entonces se entregaba a las cosas que le gustaba o las que creía y eso es importantísimo.