INEC: Caen nacimientos en niñas y adolescentes, pero siguen siendo un desafío país

El número de nacimientos en niñas y adolescentes de Costa Rica sigue cayendo de manera sostenida, pero el tema sigue siendo un desafío país.



Esa es la principal conclusión del estudio presentado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el marco del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que se celebra el próximo 26 de setiembre.



A 2024, la cantidad de nacimientos en mujeres menores de 18 años fue de 1.546, una cifra que se aleja de los 2.480 casos que se reportaron en 2020, pero que todavía se considera alta.

“Si bien la cantidad de nacimientos de niñas y adolescentes madres ha disminuido, todavía continúa siendo un desafío en el país”, explicó Pilar Ramos, coordinadora del Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística del INEC.

Aun así, las autoridades celebran que la tasa de nacimientos por cada mil personas en esas dos poblaciones bajó de 8,3 en 2020 a 5,2 en 2024.

Análisis detallado

La radiografía del instituto también desagrega ambos datos.

Así, se sabe que los nacimientos en niñas (10-12 años) pasaron de 12 en 2020 a cuatro en 2024, mientras que en adolescentes (13 a 17 años) bajó de 2.468 a 1.542 en ese mismo periodo.

A nivel geográfico, los cantones con mayor fecundidad en niñas y adolescentes fueron Talamanca (13,6 por cada mil), Turrialba (11,1) y Los Chiles (10,4); mientras que los menos fueron Santo Domingo (0,8), Belén (0,7) y Turrubares (0,0).

Otro dato no menor es que, sobre esos nacimientos, el INEC precisa que un 17,4% se originaron por una relación no impropia (entre menores de edad) y un 1,9% son de una relación impropia; pero más de la mitad (50,7%) son de padre ignorado y 27,4% de padre no declarado.