Industria alimentaria urge impulso en competitividad tras un 2025 “difícil”

El 2025 fue un año “difícil” para el sector alimentario costarricense. Así lo indicó la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) este miércoles en su conferencia anual.

Según los datos de CACIA, para octubre de 2025 el sector registraba un crecimiento interanual de la actividad manufacturera de alimentos de apenas un 1,2%, muy por debajo de 2024, cuando se registró un 3,76%.

Esa cifra fue calificada como “modesta” por el sector, acompañada de una proyección reservada por el comportamiento del mercado interno y otros elementos que generan incertidumbre como el tipo de cambio del dólar o el aumento en los aranceles de Estados Unidos.

La CACIA recordó que la industria alimentaria es una de las más importantes del país, con un nivel de empleo directo superior a los 105 mil puestos y una producción cercana al 5% del PIB.

En materia de exportaciones, el 2025 tuvo un crecimiento moderado del 3,4%, pasando de $2.663 millones en 2024 a $2.753 millones de dólares en 2025.

Aun así, se reportaron crecimientos extraordinarios en sectores como chocolatería (26%), lácteos (21.5%), helados (16%); bocadillos y cereales (14%), frutas y hortalizas procesadas (14%), confitería (8%), salsas (7.5%), atún y enlatados del mar (8%) o pastas alimenticias con un 5%.

El 52% de las exportaciones está dirigido a Centroamérica, la región más relevante para el sector. Si se trata de alimentos empacados, esa cifra se eleva al 68%.

“Hace un año hablábamos de incertidumbre por la postura del gobierno de Estados Unidos hacia socios comerciales como México y Canadá. Durante 2025 la preocupación se materializa con una imposición de aranceles que alcanza a Costa Rica y a la industria alimentaria local.

“Pese a lo reciente de la medida y a que para 2025 tuvimos un leve crecimiento de las exportaciones a Estados Unidos, ya se reciben reportes de empresas exportadoras que recienten negociaciones poco favorables con sus clientes en ese país del norte por lo que de mantenerse vigente la medida, podríamos esperar mayores impactos en sectores como panificación y galletería, salsas, atún, pastas alimenticios o productos de chocolatería para el 2026”, expresó la cámara.

El sector también solicitó a las autoridades una agenda “agresiva” para impulsar la competitividad, que incluya, entre otras, la participación “personalísima” del presidente de la República y su liderazgo para eliminar cuellos de botella; una revisión integral de las cargas sociales en el país; una política comercial más “centroamericanista”; la modernización de aduanas y puertos, tarifas competitivas y la apertura del monopolio del alcohol, entre otras.

