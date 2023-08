Industria Alimentaria considera correcto quitar advertencias de salud en productos importados

“Esta comunicación no es nueva ni extraña, puesto que todos los días, el Ministerio de Salud realiza prevenciones a quienes comercializan alimentos, sobre elementos presentes en las etiquetas, que incumplen las reglas o que inducen a error, engaño o confusión al consumidor, y este caso no es la excepción. Las reglas vigentes son para cumplirse y no para que cada uno le ponga a la etiqueta del producto lo que crea más conveniente”, acotó Montero.