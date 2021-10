Indignación por despidos en CEACO: "Fuimos los que pusieron el pecho a las balas"

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acabará los contratos o regresará a sus puestos originales a las plazas de 77 funcionarios del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (CEACO). Esto ha generado mucha indignación por parte de los trabajadores.

Teletica.com entrevistó a dos asistentes de pacientes de este centro, quienes prefirieron mantener el anonimato, y explicaron la situación y su molestia respecto a este tema.

Una de ellas cuenta que todo inició el año anterior, cuando empezó la pandemia y Román Macaya hizo el llamado al personal de salud para que enviaran sus currículos porque "el pueblo estaba necesitándolos". Ellos, a pesar de que tenían miedo a la enfermedad, acudieron.

La semana anterior, les enviaron un mensaje por WhatsApp alegando que cesarían de los nombramientos a muchos de ellos, ya que el CEACO tenía mucho menos pacientes. Todos los funcionarios que lo recibieron se asustaron, pero el sentimiento de indignación les consumió el temor.

"Hay leyes que no se pueden brincar porque el nombramiento interno de la CCSS dicta que, después de un año continúo de nombramiento, ellos tienen que ver que hacen con nosotros, porque están jugando con la economía mía y de mi familia", dijo la sanitaria.

Cuenta que, cuando preguntaron sobre las condiciones del nuevo trabajo, les indicaron que la contratación se debía a las necesidades generadas por la pandemia. Sin embargo, la entrevistada asegura que nunca firmaron un documento que estableciera ni concretara esa condición.

"Ahora, después de un año y siete meses que tenemos algunos de trabajar aquí, simplemente nos dicen 'Se van, así que vayan a ver donde se colocan, vayan a buscar otros hospitales'. ¿Cómo van a tener el estómago de decirle a más de 500 empleados que 'vayan a ver qué hacen'?"

El hecho de que esto no se considera como un despido, sino como un retiro del nombramiento, significa que los empleados no podrán retirar el Fondo de Capitalización Laboral que les correspondería como trabajadores. Tampoco podrán recibir una liquidación. Algunos deberán empezar a buscar trabajo desde cero y otros, continuar haciendo pequeños nombramientos de días en los que, según cuentan, les pagan hasta tres meses después.

La Caja informó que, este viernes, unos 77 trabajadores terminarían su contrato temporal, aunque no todos se quedarán sin empleo, ya que algunos regresarán a su puesto original en la unidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Los demás se irán poco a poco a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre.

"Cuando nos llamaron, todos sentimos ese miedo al virus, era algo que no conocíamos, no sabíamos qué íbamos a hacer o cómo nos iban a proteger. El hecho que de un día a otro lleguen y nos digan que no vamos a tener trabajo cuando fuimos los que estuvieron ahí, en primera línea, atendiendo, nos deja un sabor de que merecemos un poco más", manifestó otro de los asistentes de salud.