Indígenas de radio cultural 'La voz de Talamanca' reciben donativo de Teletica

La solidaridad volvió a cruzar ríos y montañas para llegar hasta Amubre, en Talamanca, donde los locutores indígenas de la radio cultural La voz de Talamanca recibieron una valiosa donación que les permitirá continuar con la labor social que realizan desde hace décadas en esta hermosa región de Limón (ver video adjunto).

El recorrido hasta la emisora refleja el compromiso de quienes mantienen viva esta iniciativa. Desde Suretka es necesario abordar un bote para cruzar el río Telire y luego continuar el viaje en buseta o vehículo hasta llegar a las humildes instalaciones de la radio, fundada en 1979 con el propósito de fortalecer la identidad y preservar la lengua de los pueblos indígenas.

Semanas atrás, durante los reportajes "Héroes del Bribri", realizados por Telenoticias, don Jorge Morales y otros locutores compartieron una necesidad urgente: contar con tenis y camisetas para seguir desarrollando su trabajo comunitario en mejores condiciones.

Esa petición no pasó desapercibida. Teletica llegó nuevamente hasta la comunidad con una sorpresa: la entrega de aproximadamente 15 pares de tenis y 35 camisetas con el logotipo de la emisora, un gesto que fue recibido con profunda alegría y gratitud por parte de los comunicadores.

"Estamos muy agradecidos", expresó don Jorge Morales, en nombre de sus compañeros, quienes destacaron que este apoyo representa un impulso para seguir llevando información, cultura y servicio a las comunidades indígenas de Talamanca.

La voz de Talamanca, reconocida como la primera radio cultural de Costa Rica, continúa buscando patrocinadores que deseen sumarse a este proyecto para fortalecer y ampliar su programación diaria, siempre al servicio de las comunidades y la preservación de sus tradiciones. Si desea patrocinarlos o brindarles algún apoyo, se puede comunicar con Danilo Layan al WhatsApp 8319-8757.

Además, la emisora ya prepara su Festival Cultural, que se llevará a cabo a finales de septiembre. La actividad incluirá la popular jala de piedra y las finales del torneo de fútbol que organiza la radio. Desde ya, la invitación queda abierta para que más personas conozcan, apoyen y celebren la riqueza cultural de Talamanca.