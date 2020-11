Indígena enseña lengua y cultura Maleku por WhatsApp

Dauver Elizondo es un indígena Maleku de la zona de Guatuso de San Carlos. En su día a día se dedica a la agricultura, artesanía y pesca tradicional.



Su comunidad también sufrió el impacto de la pandemia: al no haber turistas, tuvieron pérdidas en sus negocios.

Ante esta situación, a Dauver se le ocurrió una forma de matar el tiempo libre. Desde años atrás disfrutaba de enseñarle la lengua y la cultura Maleku a turistas nacionales y extranjeros; por eso, ahora decidió hacerlo pero a través de un grupo de WhatsApp.

"Estaba un poco desocupado en la casa, aunque me mantenía labrando la tierra y sembrando, pero se me ocurrió la idea de hacer una grupo para enseñar Maleku y compartir con la gente de afuera que quizás esté interesada", contó a Teletica.com Dauver de 40 años.

El chat es activo de 7 p. m. a 10 p. m. "Lo utilizo en las noches, ya que de día se me dificulta un poco porque ando en el bosque", dijo.

La forma de enseñar de Dauver es la siguiente: él manda una palabra en español, luego en Maleku y un audio con la pronunciación de dicha palabra. Los participantes deben de repetir la frase.

A los pocos días, el chat de WhatsApp se saturó. Creó un segundo chat, pero también está lleno.

"Decidí hacer el grupo y cuando nos dimos cuenta no había más campo, ayer abrimos otro. No pensé que fuera a entrar tanta gente", dijo el indígena.

¿Por qué no cobra? Indica que "el dinero es importante, pero no me interesa cobrar absolutamente nada, lo quise hacer de forma gratuita".