La división entre Cartago y San José no tardó en generar tensiones. Mientras Cartago y Heredia buscaban mantener la lealtad a Iturbide, San José y Alajuela querían una independencia absoluta, tanto de España como de México. Este conflicto se desarrolló entre 1822 y en 1823.

Esto desembocó en el conflicto armado conocido como la Batalla de Ochomogo el 5 de abril de 1823, en la que las fuerzas de San José y Alajuela, lideradas por Gregorio José Ramírez, lograron la victoria.

Según Arias, en Ochomogo, Ramírez, siguiendo instrucciones de Juan Mora Fernández, proclamó la independencia de Costa Rica de España, México y cualquier otra potencia extranjera. Este fue un momento crucial que realmente marcó el inicio de la autonomía de Costa Rica.

La independencia de Centroamérica y la creación del Estado costarricense

Aunque Costa Rica celebra el 15 de setiembre como su fecha de independencia, Raúl Arias afirma que la verdadera independencia centroamericana ocurrió el 1 de julio de 1823, cuando los liberales de la región, tras la caída del Imperio Mexicano y el derrocamiento de Iturbide, firmaron el Acta de Independencia Absoluta. Este documento creó la República Federal de Centroamérica, de la cual Costa Rica formó parte.

Después de eso, en 1824, Juan Mora Fernández, primer jefe de Estado de Costa Rica, decretó la creación del estado costarricense. También introdujo los primeros símbolos patrios, como la primera bandera blanca con una estrella roja y el escudo con un cañón.

Para el experto en historia, ese decreto es fundamental porque fue el inicio de la vida como un estado libre e independiente de una Costa Rica afiliada a la República Federal de Centroamérica.

"Desde 1824 cuando Juan Mora Fernández crea el Estado, hasta 1848 cuando José María Castro Madriz crea la República y la Nación, pertenecíamos a la Federación, por tanto, en ese periodo, cuando los ticos y los documentos hablan de "patria" y de "república" se refieren a la República Centroamericana, éramos una patria y una república federada con asiento en Guatemala, así que no nos podemos llamar a engaños," aseveró Arias.

El legado de Castro Madriz y la consolidación de la República

La razón por la cual se conmemora el 15 de setiembre como el Día de la Independencia en Costa Rica, según Arias, tiene sus raíces en las reformas constitucionales de 1848 implementadas por José María Castro Madriz, en donde indicó que se iba a reconocer como costarricenses a todos los naturales nacidos en Costa Rica y a los extranjeros nacidos en Centroamérica, a partir de la independencia del 15 de setiembre de 1821.

De acuerdo con el experto, Castro Madriz nunca quiso la idea de la República Federal de Centroamérica porque esta nunca funcionó debido a la existencia de corrupción.

Se comieron todos los préstamos otorgados por Inglaterra y solo Costa Rica había pagado, en tiempos de Braulio Carrillo, esa deuda. Así es que Castro Madriz no quería saber nada del acta del 1 de julio de 1823, que había sido hecha por los liberales que constituyeron la Federación Centroamericana. De esta manera, la Constitución de 1848, reconoce el 15 de setiembre como la fecha de independencia, y partir de ahí es que se siguió conmemorando cada año, aunque no nos haya independizado, solo Guatemala se independizó. Repito la fecha y el acta correcta, es el 1 de julio de 1823, en Ciudad de Guatemala, por parte de los liberales y no de los españolistas conservadores.