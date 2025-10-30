Indagan nuevamente a sospechoso de asesinar a Nadia Peraza

La Fiscalía de Género de Heredia indagó nuevamente, este jueves, al principal sospechoso del homicidio de Nadia Peraza, cuyo cuerpo fue descuartizado y ocultado en una refrigeradora y un cafetal.

La diligencia se realizó como parte de una ampliación de las investigaciones debido a que el Ministerio Público, al parecer, sumará nuevos presuntos delitos al expediente.



El abogado defensor del imputado, Francisco Herrera, explicó que su representado se abstuvo de declarar y rechazó los cargos. Además, solicitó diversas medidas en el proceso.

“Hoy vinimos a realizar una ampliación por el caso de Nadia Peraza; él se abstuvo de declarar y rechazó los cargos. Estoy pidiendo que lo envíen al IAFA para que reciba tratamiento, ya que lleva días sin atención, y que se le practiquen exámenes psicológicos y psiquiátricos tanto en Medicatura Forense como en el Hospital Nacional Psiquiátrico.

"También pedimos la reconstrucción de los hechos en las dos escenas del crimen, porque no es lo mismo leer un expediente que estar en el lugar y ver qué pudo haber pasado”, declaró Herrera.

Por su parte, Joseph Rivera, abogado de la familia de la víctima, confirmó que la Fiscalía amplió la acusación y que el sospechoso fue indagado por 21 presuntos delitos, entre ellos el de femicidio, por el cual ya se le había indagado, y ahora se le suman los de sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad.

“La Fiscalía lo indagó por 21 delitos. Ahora nosotros vamos a pedir 196 años de prisión y buscaremos justicia para que este caso no quede impune”, afirmó Rivera.

Según el abogado querellante, el imputado cometió un delito de femicidio, un delito de sustracción patrimonial, once de estafa informática y ocho de suplantación de identidad.

Indicó además que, tras el crimen, el sospechoso presuntamente envió mensajes a los familiares de Peraza, haciéndose pasar por ella para evitar sospechas sobre su desaparición. También habría utilizado sus tarjetas de crédito y realizado retiros de dinero en cajeros automáticos.



Nadia Peraza fue reportada como desaparecida el 1.º de marzo de 2024, aunque se presume que su desaparición ocurrió el 20 de febrero.

Tras semanas de búsqueda, el 17 de mayo, las autoridades hallaron partes de su cuerpo dentro de una refrigeradora y en un cafetal en San Rafael de Heredia, lo que dio inicio a la investigación judicial, actualmente en etapa preliminar.



De acuerdo con la pieza acusatoria del Ministerio Público, el imputado descuartizó a la joven tras una discusión y luego ocultó los restos.

La investigación también sostiene que el sospechoso mantenía a la víctima bajo una relación de poder, control y violencia psicológica y física, que con el tiempo se intensificó y culminó en el crimen.

