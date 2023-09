INCOP investiga irregularidad con expedientes administrativos

"Esto tiene una serie de implicaciones, no solo del hecho de extraer los documentos, sino que no sabemos si se modificaron los expedientes, si se sustrajeron documentos o si simplemente se perdieron algunos. Esto tiene un impacto directo en la administración pública y funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque se afecta también a compañeros que estaban en procedimientos y nombramientos para crecer en la jerarquía institucional y que están buscando que los plazos prescriban para no poder nombrar a los compañeros que están en esto. Yo fui testigo de la situación lo cual me genera muchísima preocupación", agregó.