Inconsistencia: Uno de los males del fútbol nacional

Por Adrián Fallas | 6 de febrero de 2023, 11:40 AM

En momentos en que las quinielas vuelven a estar en auge, este fin de semana hubo un resultado que rompe la lógica de los pronósticos. Un equipo que viene de golear a uno de los favoritos no pudo derrotar a un rival que sumaba 11 partidos sin victoria.



Hablamos de partido que Puntarenas se deja en casa de Guadalupe por tanteador de 0-1.

Si bien es cierto este uno de los ejemplos recientes, ya que los josefinos habían goleado a Cartaginés en la fecha 4, la inconsistencia apareció y los guadalupanos fueron un equipo diferente al de una semana atrás.

Analizar los cinco primeros cotejos de los 12 equipos de la Primera División, deja en claro que no hay un hilo conductor en las historias de estas oncenas, que una fecha parece que toda marcha viento en popa y a la siguiente se hunden en dudas.

Guadalupe, ya mencionado, es solo un caso. Por ejemplo, Cartaginés recibía elogios antes de ser humillados por los guadalupanos y este fin empataron con el colero, San Carlos.

Esta falta de constancia también se muestra en los equipos grandes. Saprissa y Alajuelense tienen marcas iguales. Tres victorias y dos empates, contando el del Clásico. ¿El otro empate? Santos para los morados y Guanacasteca para los manudos, los dos equipos que están en lucha por no descender.

Teletica.com consultó a técnicos y analistas sobre esta situación, y estas fueron sus respuestas.

Rolando Fonseca

“Se debe a los hábitos de trabajo, hay equipos que tienen malos costumbres y malos hábitos”.

“El torneo en sí te relaja, ya que un par de resultados malos y nada pasa y una racha de tres partidos te salva, porque en el limbo quedan siete equipos que no clasifican y no descienden y eso hace que la parte mental y de competencia de los equipos se relaje, ya que no se aspira a más”.

César Eduardo Méndez

“Es un tema más delicado, pero para mí tiene que ver con los jugadores, pero bastante también con los entrenadores. No es solo decir que los jugadores son inconsistentes, porque se dice que los futbolistas reflejan la personalidad y el carácter de sus directores técnicos.

“Creo que ese tema pasa por ahí también. Un técnico no puede decir tan sencillamente que cuando ganás por cinco goles hicieron todo lo que entrenás y preparás con ellos y que cuando pierdes no te hicieron caso. Es problema del entrenador si no te hacen caso, no de los jugadores”.

Wálter Centeno

“Todos los entrenadores, cuando tenemos un triunfo muy bueno, suele pasar que no tenemos la capacidad de mantener eso, de inspirar y motivar al equipo para que mantenga esa línea. Siempre ha pasado, me ha pasado a mí y no es la primera vez y uno a veces se asombra cómo cambian ellos cada tres días

“Uno como jugador, una de las cosas que más cuesta es ser fuerte mentalmente, tanto en lo más alto, como en la adversidad”.

