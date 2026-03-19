Incofer suspenderá rutas de tren por riesgo en puentes y túnel ferroviario

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) suspenderá temporalmente varias rutas de tren como parte de una intervención urgente en la infraestructura ferroviaria, debido al riesgo que presentan algunas estructuras.

Como parte del programa PROERI, se intervendrán ocho puentes y un túnel ubicados en San José, Cartago, Montes de Oca, Curridabat y Goicoechea.

Estas obras implicarán la suspensión de la ruta entre Cartago y San José del 25 de marzo al 10 de abril.

Además, durante Semana Santa, específicamente del 30 de marzo al 3 de abril, ninguna ruta ferroviaria estará operando.

Mientras tanto, la conexión entre las estaciones del Pacífico y el Atlántico se suspenderá del 6 al 10 de abril.

Según Incofer, las estructuras a intervenir presentan un riesgo inminente, por lo que su reconstrucción resulta indispensable para garantizar la seguridad de los pasajeros y la continuidad del servicio ferroviario.