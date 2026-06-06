Incofer fija fecha para llevar tren a Paraíso centro: solo faltan 2,6 kilómetros
El presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Bermúdez, señaló que los trabajos requieren recursos adicionales, por lo que será necesario recurrir a presupuestos extraordinarios este año.
Tras casi tres años de espera, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) proyecta completar la extensión del tren hasta el centro de Paraíso, en Cartago, entre finales de este año y principios de 2027.
Aunque el servicio ferroviario llegó al cantón en setiembre de 2023, la conexión definitiva hacia el centro de Paraíso continúa pendiente, obligando a los usuarios a seguir esperando la culminación del proyecto.
Actualmente, faltan apenas 2,6 kilómetros para completar el recorrido; sin embargo, esa corta distancia se ha traducido en años de atraso para concretar la obra.
De acuerdo con Incofer, la institución ha venido recibiendo los rieles y materiales necesarios para avanzar en la fase final del proyecto.
El presidente ejecutivo de la institución, Álvaro Bermúdez, señaló que los trabajos requieren recursos adicionales, por lo que será necesario recurrir a presupuestos extraordinarios durante este año para garantizar la finalización de las obras.
La ampliación forma parte de los esfuerzos por fortalecer el transporte ferroviario en Cartago y mejorar las opciones de movilidad para cientos de usuarios que diariamente utilizan este servicio.