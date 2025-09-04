Incofer denunciará ante OIJ a quienes usen ilegalmente las vías férreas

El Incofer alerta a las personas que utilizan las vías férreas sin permiso, que podrían ser denunciadas ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Imágenes que aparecen en redes sociales revelan como grupos de personas utilizan pequeños vagones con motor y pito para transitar por algunas vías férreas (vea video adjunto de Telenoticias).

Algunos han pasado por el puente de Río Grande de Atenas y también por Belén en Heredia.

De acuerdo con el Incofer, esto es prohibido e incluso en sectores por donde no esté pasando el tren.

Para consultas o denuncias sobre este tema, el Incofer pone a disposición la línea telefónica 2542-5831 del Departamento de Operaciones.