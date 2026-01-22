Incofer denunciará a empresa dueña del tráiler que provocó choque en Tibás

El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) anunció que denunciará a la empresa propietaria del tráiler que ocasionó el choque registrado ayer en Tibás.

Según el reporte oficial, el conductor del vehículo articulado omitió la señal sonora del tren y se detuvo en el derecho de vía, lo que provocó una colisión que movilizó a cuerpos de emergencia, incluyendo Bomberos y Cruz Roja.

El accidente generó un impacto directo en el servicio ferroviario, ya que la institución tuvo que desunir los trenes para poder cumplir con los horarios en la ruta hacia Heredia. Como consecuencia, la capacidad de traslado se redujo a 180 pasajeros.

Incofer confirmó que el tren permanecerá varias semanas fuera de operación mientras se realizan las reparaciones en el taller, y la intención es que la empresa responsable asuma los gastos ocasionados por el percance.

Las estadísticas reflejan que el 2025 cerró con 61 choques contra trenes, y en lo que va del 2026 ya se contabilizan dos incidentes similares. Actualmente, existen 162 cruces con señalización, de los cuales únicamente 83 cuentan con agujas de seguridad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones en los cruces ferroviarios y evitar accidentes de este tipo.