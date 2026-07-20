Incofer apuesta por un sistema intermodal que unirá tren, buses y taxis

El futuro tren eléctrico de pasajeros no solo busca modernizar la movilidad ferroviaria del país.

La apuesta del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) es avanzar hacia un modelo de transporte público integrado, en el que trenes, autobuses y taxis operen de manera complementaria para facilitar los desplazamientos de los usuarios.

La propuesta contempla la creación de un sistema intermodal, diseñado para conectar distintos medios de transporte y reducir los tiempos de viaje de quienes se desplazan diariamente en la Gran Área Metropolitana.

Para lograrlo, Incofer trabaja en conjunto con la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) en el desarrollo de un esquema que permita coordinar el servicio ferroviario con las rutas de autobús y otras modalidades de transporte.

La idea es que los autobuses funcionen como rutas alimentadoras del tren, trasladando a los pasajeros desde sus comunidades hasta las estaciones ferroviarias, donde podrían continuar su recorrido hacia otros destinos.

Con este modelo se pretende hacer más eficientes los transbordos y ofrecer una alternativa de movilidad más rápida y cómoda para los usuarios.

Además de la coordinación operativa entre los distintos sectores, el proyecto contempla la incorporación de herramientas tecnológicas que faciliten la integración del sistema y mejoren la experiencia de viaje.

Desde Canatrans consideran que una red de transporte público articulada podría contribuir a disminuir la dependencia del vehículo particular, uno de los factores que más incide en el congestionamiento vial de la Gran Área Metropolitana.