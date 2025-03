Incertidumbre reina entre viajeros que no encuentran vacuna contra fiebre amarilla

La incertidumbre reina entre decenas de costarricenses que tienen viajes programados y no pueden conseguir la vacuna contra la fiebre amarilla.

El próximo 11 de marzo entrará a regir la obligatoriedad de ese requisito para viajar a una serie de países, especialmente en el hemisferio sur (ver video de adjunto de Telenoticias).

"Hemos buscado en las diferentes farmacias que la ofrecen y está agotada. La feria del Ministerio de Salud no se hizo en febrero, cuando nosotros pensábamos aplicarnos la vacuna para viajar tranquilos.

"Tenemos el viaje para la próxima semana, ya tenemos todo pago y al momento no hemos encontrado un lugar donde apliquen la vacuna. Hemos llamado a todas las farmacias que las estaban ofreciendo y está agotada. Entonces tenemos esa incertidumbre con este viaje que estaba para la otra semana", expresó Giovanni Granados, una de las personas afectadas.

Wálter Mora, un empresario turístico que realiza excursiones al extranjero, aseguró que la situación está provocando una crisis en el sector.



"Estamos pasando una crisis fatal con esto de la fiebre amarilla. Nosotros no vamos contra la vacuna, porque es muy buena, lo que vamos es contra el precio elevado que hay acá.

"El Ministerio de Salud dijo que iba a hacer vacunaciones para Medellín y todo lado, pero yo tengo un montón de gente que no se ha podido vacunar, no consiguen vacunas y estamos en esa zozobra porque no pueden vacunarse. Lo que estamos luchando nosotros es porque a la gente aquí la vacunen. Al Ministerio de Salud pedimos una prórroga más mientras estas personas pueden vacunarse o hacen ferias nuevas", aseguró Mora.