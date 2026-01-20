Incendio en 100 hectáreas de vegetación afecta operaciones en Aeropuerto Daniel Oduber

Un incendio forestal que abarca más de 100 hectáreas de vegetación provocó serias complicaciones en las operaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia desde la mañana de este lunes en el costado sur del aeródromo, lo que generó afectaciones en la llegada y salida de vuelos, así como en el tránsito vehicular de la zona.

Seis unidades de bomberos trabajan en el sitio para controlar las llamas, mientras la institución hace un llamado a la precaución, recordando que la época seca y los fuertes vientos favorecen la propagación de este tipo de emergencias.

Además, otro incendio fue reportado en Tuetal Sur de Alajuela, donde se registró la quema de aproximadamente 10 hectáreas de vegetación.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos insiste en que cualquier tipo de quema puede salirse de control en estas condiciones climáticas, por lo que reiteran la necesidad de extremar precauciones.