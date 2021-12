Incautan en Inglaterra 1.2 toneladas de cocaína que iban en cargamento de banano desde Costa Rica

Un operativo de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) logró incautar 1.2 toneladas de cocaína que iban en un cargamento de banano desde Costa Rica.

Según esta institución, en el movimiento participaron al menos 100 oficiales de la Unidad de Operaciones Armada de NCA y la Policía de Kent, para localizar la droga y detener a los sospechosos.

A major NCA operation at Sheerness port in Kent has resulted in the arrest and charging of seven men and the seizure of around 1.2 tonnes of cocaine. Over 100 officers from NCA @Kent_Police and @UKHomeOffice Border Force were involved. Full story: https://t.co/Bvi2dBT4VV