Incapacidades por depresión y ansiedad: esto dice nuevo catálogo de diagnósticos de CCSS

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio un paso hacia la estandarización en el otorgamiento de incapacidades médicas con la publicación de un nuevo catálogo de diagnósticos, que fija rangos de días según cada padecimiento.

Entre los cambios, destacan los lineamientos para trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad, que ahora cuentan con parámetros más claros.



De acuerdo con la coordinadora de la Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, Paula Villalobos, este catálogo aplica para todas las incapacidades emitidas por la CCSS, incluso cuando el paciente es atendido en el sector privado.

​“Un médico en el ejercicio liberal puede emitir una certificación médica, pero esta debe ser homologada ante la Caja. En ese proceso, el profesional debe ajustarse a los días establecidos en nuestro catálogo”, explicó.

En el apartado de trastornos psiquiátricos, el documento establece los siguientes rangos de incapacidad:



​Trastorno mixto de ansiedad y depresión: de 1 a 30 días.

Trastorno de ansiedad generalizado: de 1 a 30 días.

Trastorno de adaptación: de 1 a 15 días.

Episodio depresivo: de 1 a 30 días.

Episodio depresivo moderado: de 1 a 30 días.

Villalobos subrayó que estos plazos no son rígidos, sino que corresponden a un rango basado en recomendaciones de la literatura médica internacional.

​“No son días fijos. Se establece un mínimo y un máximo según la evidencia científica, pero el criterio médico sigue siendo fundamental”, indicó.

​¿Hay excepciones?

El catálogo contempla una sección de observaciones que permite aplicar excepciones en casos donde el estado del paciente lo requiera.

​“Hay condiciones particulares que pueden justificar más días de incapacidad, y eso está contemplado. También se define quién puede autorizar esas excepciones”, agregó la especialista Villalobos.

La CCSS aclaró que este catálogo no es definitivo. Se trata de una primera versión enfocada en las patologías más frecuentes, que se irá ampliando progresivamente.



La implementación de este instrumento responde a la necesidad de ordenar el sistema y garantizar mayor equidad entre los pacientes. Según la doctora, antes existían diferencias importantes en la cantidad de días otorgados para una misma enfermedad, dependiendo del médico o el centro de atención.

​“Buscamos estandarizar, mejorar los controles internos y asegurar que personas con la misma patología reciban condiciones similares”, afirmó.

Además, el nuevo catálogo pretende reducir posibles irregularidades y mejorar la trazabilidad en el otorgamiento de incapacidades, un tema que ha estado bajo la lupa en los últimos años.



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