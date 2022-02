Incapacidades por COVID-19 obligan a suspender entrega de medicamentos en el Max Peralta

Las incapacidades de trabajadores por el COVID-19 obligaron al Hospital Max Peralta, en Cartago, a suspender la entrega de medicamentos a pacientes ambulatorios.

La interrupción en el servicio iniciará este miércoles a mediodía, pero las autoridades valorarán si es necesario extenderlo.

"La medida se toma debido a la disminución de personal por incapacidades COVID-19, que no se ha podido sustituir debido a que no tienen más oferentes de técnicos de Farmacia, por lo que no es posible atender todos los procesos en este servicio", indicó el centro médico por medio de un comunicado.